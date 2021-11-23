Halkbank Kararını Açıkladı, Kara Liste Olması Farketmiyor, 10.000 TL Ödeme Veriliyor

Halkbank son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlara 10.000 TL ve üzerinde ödeme yapacağını duyurdu. Acil paraya ihtiyacı olan ve zor durumda olan kişiler için yapılan Bu kampanyada destek kredisi olarak verilecek 10.000 TL kredi Halkbank tarafından onaylandı. Kamu Bankası olan Halkbank vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelmesinin sebebi düşük faiz oranları ile müşterilere destek kredileri vermesidir. 10.000 TL'ye kadar destek kredisi kullanacak olan kişilerde hem banka şubelerinden hem de bankadan internet sitesi üzerinden başvuru yaparak istedikleri zaman sonucunu öğrenebilir. Halkbank belirtilen kendi kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara yaptığı Bu kampanyada 10.000 TL başvuru yaparak onay alan kişiler hemen aynı gün içinde bu parayı kullanabilir.

Halkbank başvuru nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 10.000 TL'ye kadar onay alabilir ve almış olduğunuz bu onay 36 ay vadeye kadar bölünebilir. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa veya maaş müşterisi iseniz banka şubesine giderken sadece kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilirsiniz. 1.21 faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar kredi verecek olan Halkbank 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli 3 kredi paketi sizlere sunacaktır.

Size uygun olan paketi seçtikten sonra Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan tutarı hemen kullanabilirsiniz.

Mobil uygulamadan Kredi verilecek

Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabilecek. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Halkbank'ın kendi mobil uygulamasına giriş yaptık Daha sonra kendi hesapları üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve bu başvuru sonrasında onay alabilirler. Halkbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvurular da 7gün 24saat kredi kullanabilir ve masrafsız gelir belgesiz imzasız ve banka şubelerine gitmeden hesabınıza onaylanan krediyi atabilirsiniz. Kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.