Halkbank duyurdu. Halkbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. Son haberlere göre bu işlemleri yapacak kişilerin banka şubesinde hesabı olması isteniyor. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes HALKBANK üzerinden verilecek 19 bin TL kredi için başvuru yapabileceklerdir. 19 bin TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hesaplara atarak ödeme almaktadır. 19 bin TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacaktır. 3 ay ertelemeli olarak kredi alacak kişilere banka en düşük faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır.

HALKBANK KREDİ KAMPANYASI

HALKBANK kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişilere banka kredi notuna göre onay vermektedir. 1100 ve üzerinde kredi notu olan herkes 18 yaş üzerinde olması durumunda kredi kullanabileceklerdir. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak olan kişiler HALKBANK mobil uygulamasından işlem yapabileceklerdir. Halkbank mobil uygulamasından 7 gün 24 saat kredi alabileceksiniz.

EMEKLİYE KREDİ

Emekli maaşı olanlar dikkat. Emekli maaşlarına göre kredi almak için uygun faizlerle kredi alınacaktır. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre kredi alacak kişilere EMEKLİ maaşına göre 20 katı kredi alabileceksiniz. Halkbank emekli kredisi başvurusu en kolay banka şubeleri üzerinden başvuru yapılacaktır. 20 bin TL ödeme alacak kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yaparken daha yüksek limitlerde, örneğin 80 bin TL kredi almanız durumunda 24 ay vadeye kadar kredi almış olacaksınız.