Halkbank, İş Bankası ve Şekerbank, Şartsız, Gelir Belgesiz 350.000 TL Konut Kredisi Veriyor

Konut kredileri her bankanın yaptığı bir kredi kampanyasıdır. Sizde bankaların uyguladıkları bu konut kredisi kampanyalarına katılarak ev sahibi olmak için bir adım atabilirsiniz. Konut alacak ve yeni ev sahibi olacak vatandaşlarımız, nakit için bankalardan destek istemektedirler. Bankalarda destek kredisi vererek müşterilerin konut almalarında yardımcı olmaktadır.

Her bankanın kendine özel politikası ve kredi verme durumu vardır. Sizde bu şekilde konut kredisi başvurusu yapacaksanız bankaların kredi şartlarını öğrenmeniz gerekmektedir. Bazı bankalar aynı gün içinde şube onayı verirken, bazı bankalar genel müdürlük ile sizin konut kredilerinizi onaylayacaklardır.

350000 TL konut kredisi alacak olan müşteriler 120 ay vade, 180 ay vade, 240 ay vadeli kredilere başvuru yapabilmektedirler. Üstelik kamu bankalarından 1 yıl ertelemeli de konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Şartlara uygun olmanız durumunda hemen kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

İş Bankası 350.000 TL Konut Kredisi Başvurusu

İş Bankası üzerinden konut kredisi alacaksanız uygun faiz oranları ile anında onay alabilirsiniz. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvurusunda 120 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli konut kredisi kullanabilirsiniz.

İş Bankası konut kredilerinde alacağınız evin ekspertiz değerine göre kredi kullandıracaktır. Kredi alacak olan müşteriler ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi kullanabilirler. Geriye kalan kısmı bankaya peşinat olarak vermesi gerekmektedir.

Alacağınız evin bu sebeple konut kredisine uygun olup, olmadığını önceden araştırmanız gerekiyor. Banka şubelerine giderken kimlik, gelir belgesi ve tapu belgelerini götürmeniz yeterlidir. Ayrıca tapu belgesi yanında tapunun borcu yoktur kağıtlarını da bankaya vermeniz gerekmektedir.

Halkbank 350.000 TL Konut Kredisi Başvurusu

Kamu bankası olan Halkbank, 0.74 faiz oranlarıyla müşterilerine 180 ay vadeye kadar ve 1 yıl ertelemeli kredi seçenekleriyle konut kredisi vermektedir. Banka alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar konut kredisi verecektir. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılacak ve banka gerekli duyduğunda sizden kefil isteyecektir.

Kredi kullanacak olan müşterilerin en az 6 aylık sigortası olması gerekiyor. Geriye kalan ’luk peşinatı da başvuru sonrasında açtığınız banka hesabınıza yatırmanız gerekecektir. Başvuru ve daha detaylı bilgi için en yakın Halkbank şubesine gidebilirsiniz.

Şekerbank 350.000 TL Konut Kredisi Başvurusu

Genellikle kredi skoru düşük olan müşterilerin Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yaptığını görmekteyiz. Size en yakın Şekerbank şubesinden konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka alacağınız evin ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi verecektir.

Bu banka ayrıca alacağınız konut kredilerinde 120 ay, 240 ay, 360 ay gibi vadeler de yaptırmaktadır. 30 yıl vadeli olarak kredi alacağınız bankalardan birisi de Şekerbank’tır. Sizde bu bankanın kredi kampanyalarını ve size uygun faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız en yakın şubesine giderek bilgi alabilirsiniz.