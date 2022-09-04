Halkbank hesabı olanlara 5 gün süre tanındı! Başvuru yapacak olan kişilere önemli duyuru yapıldı

Kamu bankası olan Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kampanyada 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşlara 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi verileceği açıklandı. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılabilmektedir.

5 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, ben kredi onayı almanız durumunda, Halkbank üzerinden sizlere verilecek olan bireysel ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapacak ve 50000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sizlere gelir belgesiz olarak sağlanacaktır.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların öncelikli olarak banka hesabı olması ve bireysel müşteri olması istenmektedir. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyalarda 4 ay ertelemeli veya 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmanız durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde başvurularını internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparlar ise krediyi hemen hesaplarına yatıracaklardır.

Emekli olan kişiler için de kampanya başlatan, Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara hem banka şubelerinden, hemde internet sitesi üzerinden işlem yapmaktadır. Emekli maaşınızı, Halkbank'a taşıdıktan sonra hem emekli promosyonu alabilecek hem de diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak için bu banka üzerinden transfer kredisi kullanabileceksiniz.