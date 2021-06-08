Halkbank Genel Müdürlük Onayı İle 5.000 TL, 10.000 TL ve 15.000 TL Kredi Veriliyor

Halkbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin kullanabileceği bu kredileri 5000 TL 10000 TL 15000 TL olarak genel müdürlük, anında onaylayacak. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi kampanyası hakkında bilgiler ve şartlar belli olmaya başladı.

Pandemi özel olarak yapılan bu kredi kampanyasında, 15 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilerden herhangi bir şart aranmayacaktır. Sadece sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması, emekli olan kişilerinde emekli maaş alıyor olması yeterli olacak. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredinizi 36 ay vadeye kadar da bileceğiniz bu kredi kampanyası detayları ise şu şekildedir.

Halkbank kredi kampanyasını duyurdu, herkes başvuru yapıyor

Halk Bank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Halkbank şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden bu kredi başvurumu yapabileceğimi haberi geldi. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın uygulamış olduğu politikalar çerçevesinde kredileri 5000 TL 10000 TL veya 15 bin TL olarak alabileceksiniz.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartlar uygun olduğu zaman hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredilerin de hemen aynı gün içerisinde kullanabilirler. Kredi onayını banka şubesi yerine genel müdürlük yapacaktır. Banka kredi notundan ziyade kişilerin sigorta durumuna bakacaktır. İş yerinde çalışan kişilerin sigortalılık durumu en az 6 aydır aynı iş yerinde olması yeterli olacaktır. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını Halkbank üzerinden alıyorsa, 15 bin TL ve üzerinde kredi alabilecekler.

Kredi başvuruları çok basit

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler yakında bulunan bir Halkbank şubesine giderek buradan kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Kimliğiniz ve gelir belgenizle gittikten sonra banka sizlere hızlı bir şekilde destek olacaktır. Kredi başvurusu yapmak için diğer banka şubesine gidecek zamanınız yoksa bankanın internet sitesine girerek buradan 5000 TL 10000 TL veya 15 bin TL olarak kredi başvurusu yapmamız gerekiyor.

Bu şekilde yapılan başvuruların cep telefonunuza sonuçları gelecektir. Kredi onayı geldikten sonra bu ön onayı olacağı için en yakın banka şubesine giderek kredinizin tamamlanmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde banka şubesinden de krediniz kullanılacaktır. İnternet üzerinden başvuru yapılan kredilerin onayında Genel Müdürlük verir.