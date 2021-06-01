Halkbank Emekliye Muhteşem Kredi! Emekliye Sunduğu Bu Kampanya Şok Yarattı!

Halkbank’ın emekliler için yaptığı kampanyalar, birçok vatandaşın nasıl Halkbank müşterisi olabilirim? Sorularını da beraberinde getirmiştir. Yalnızca emeklilere özel olarak verileceği söylenen kredi kampanyası birçok emekli vatandaşın da ilgi odağı olmayı başarmıştır. Ülkemizde yer alan bankaların büyük bir çoğunluğu, emeklileri kendi bankasına alabilmek için çeşitli çalışmalar ve kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Özellikle de vatandaşların taahhüt zamanlarının bitmesini bekleyen ve bu sürenin bitmesine yakın zamanlarda, çeşitli teklifler yaparak müşterileri kendi bünyesinde dahil etmek isteyen bankalar, kampanyalarına devam etmektedir.

Emekli vatandaşlar, söz konusu bankaların kendilerine sunduğu bütün fırsatları detaylı bir değerlendirmeye alır ve aralarından seçim yapar. Halkbank ise, yeni yürürlüğe koyduğu fırsat sayesinde devrim yarattı dememiz mümkün olacaktır. Halkbank’ın son açıklamalara göre; emekli vatandaşlara 100.000 TL miktarında kredi imkânı tanıyacağını duyurmuştur. Ancak Halkbank’ın sunduğu fırsatlardan yararlanabilmeniz için, emekli olmanız gerekmektedir. Eğer emekli değilseniz krediyi almanız ya da kredi için bankaya başvuruda bulunmanız mümkün değildir.

Halkbank Düşük Kredi Faizleri

Halkbank emekli kredileri hakkında duyuru yaptıktan sonra, birçok vatandaş emekli maaşlarını Halkbank’a taşımak için işlemlerine başlamıştır. Maaşınızı söz konusu bankaya taşıdıktan sonra, kredi seçeneklerinden yararlanabilmeniz mümkün olacaktır. Bankanın vatandaşlar için sağladığı kredi imkânı, birçok insanın da oldukça ilgisini çekmiştir. Bu kredi seçeneğinin en güzel taraflarından bir tanesi de vadesinin daha uzun olmasıdır. Hatta Halkbank, emeklilerinin ödemelerini daha kolay bir şekilde yapabilmesi için, 3 ayda bir gerçekleşen ödeme seçenekleri düzenleyeceğini de açıklamıştır.

Emekliye Tanınan Faiz Oranları Nedir?

Kredi çekecek vatandaşların, söz konusu krediler için başvuruda bulunmadan önce en dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de bankaların faiz oranları olmuştur. Düşük faizli kredi imkânı sağlayan bankalar her zaman daha fazla tercih edilmektedir. Pandemi sürecinin bir türlü bitmeyişi ve vatandaşın fazlasıyla mağdur duruma gelmesi, bankaların dikkatinden kaçmamış ve bir sürü kredi alternatifini de beraberinde getirmiştir. Ancak daha önce yapılan çalışmalarda, emeklilere yönelik fazla bir şey yapılmadığını görüyoruz. Fakat Halkbank emeklileri mutlu etmek için, kollarını sıvamış ve düşük faiz oranlarıyla kredi çekme imkânı sağlamıştır. Halkbank’ın kredi koşulları ise şunlardır;

· Halkbank üzerinden emekli kredisi çektiyseniz, 36 ay vadeli bir şekilde ödemelerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

· Kredi kampanyası kapsamında, bankanın belirlediği faiz oranı %1,44 olarak paylaşılmıştır.

· Emeklilerin krediyi çektikten sonra ödemesi gereken aylık taksit miktarı ise; 3.709 olarak belirlenmiştir.

· Kredinin tahsis ücreti ise; 525 TL’dir. Bu ücreti bankanın kendisi almaktadır.

Emekli Kredisine Nasıl Başvurulur?

Siz de biliyorsunuz ki, bankaların mobil sayfaları açıldıktan sonra birçok işleminizi dijital olarak gerçekleştirmeniz de mümkün olmuştur. Halkbank kredisine başvuruda bulunmak için de dilerseniz; bankanın web sitesine girmeniz ve başvurularınızı gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. İnternet başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, çekmek istediğiniz krediye uygun olup olmadığınız banka yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Kredi başvurunuz olumsuz olsa bile, mutlaka bir yanıt alacağınızdan kuşkunuz olmasın.

Eğer başvurunuzu internet üzerinden gerçekleştirmek istemiyorsanız da yakınızda bulunan bir Halkbank şubesine gidebilir ve emeklilik kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Yine, başvurunuz değerlendirilmeye alındıktan kısa bir süre sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Hatta bazı şubelerde aynı gün sonuç almanız da mümkündür. Başvurularınızı telefondan gerçekleştirmek için ise, yapmanız gerekenler şunlardır;

EMEKLİ yazıp boşluk bırakmanız ve daha sonra; T.C numaranızı girmeniz gerekmektedir. T.C numaranızı girdikten sonra ise; tekrar boşluk bırakarak GELİR BİLGİSİ yazmanız gerekecektir. Daha sonra ise; tekrar boşluk bırakarak TALEP EDİLEN MİKTAR yazabilir ve 3552 numarasına göndererek telefon üzerinden kredi başvurusu işleminizi tamamlayabilirsiniz.