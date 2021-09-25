Halkbank Emekliye 750 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu, Bankaya Gitmeden de Alabileceksiniz.

Halkbank, yaptığı açıklamayla birlikte emeklilere 750 TL promosyon verileceğini duyurdu. Bilindiği üzere bankalar, her yıl SGK ile anlaşmalar yapmakta ve emekli müşterilerine vereceği promosyon miktarlarını güncellemektedir. SGK ile bankalar tarafından güncellenen promosyon miktarları ise 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacak emeklilere verilmektedir.

Bu kapsam da maaşını Halkbank üzerinden alan ya da emekli maaşını Halkbank’ a taşıyan kişiler de promosyon ödemesi alabilmektedir. Peki, emekliye verilecek olan promosyon ödemeleri kimler için geçerlidir? Promosyon ödemesi alabilmek için belirlenen şartlar ve kıstaslar nelerdir? Promosyon ödemeleri 2021 yılında hala yapılıyor mu? İşte, merak edilen tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

Halkbank Tarafından Belirlenen Promosyon Şartları Nelerdir? | 2021

Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan ya da emekli maaşını Halkbank’ a taşıyan kişiler, 2021 yılı içerisinde promosyon ödemesi hakkına sahip olabilmektedir. Söz konusu promosyon ödemesinden yararlanabilmek için öncelikli olarak SGK üzerinden emekli olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, 750 TL değerindeki promosyon ödemesini alabilmek için 3 yıllık da taahhüt vermelisiniz.

Halkbankası Tarafından Verilen Promosyon Ödemesi Ne Zaman Hesaplara Yatar?

Halkbank tarafından belirlenen promosyon ödemesi şartlarını yerine getiren kişilerin ödemeleri, ilk maaşlarının hemen ardından hesaplarına yatırılmaktadır.

Halkbank 750 Değerindeki Promosyon Ödemesinin Tüm Detayları

Halkbank tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 1500 TL’ nin altında maaş alan kişiler, 500 TL değerinde promosyon ödemesinden yararlanacaktır. 1500 TL ile 2500 TL arasında Halkbank üzerinden emekli maaşını alan kişiler ise, 625 TL değerinde ki promosyon ödemesinden yararlanabilecektir. Tüm bunların yanı sıra, 2500 TL ve üzerinde bir maaş alan kişiyse 750 TL’lik promosyon ödemesinden alabilecektir.

Halkbank Tarafından Verilen Promosyon Ödemesi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Halkbank tarafından verilen promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için herhangi bir Halkbank şubesine gidebilir, Bank24 ATM üzerinden başvuru yapabilir, 0850 222 92 62 nolu emekli hattını arayabilir ya da internet şubesine giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Tarafından Verilen Promosyon Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?

Halkbank tarafından verilen promosyon ödemelerini sorgulayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesini yanınızda bulundurarak herhangi bir Halkbank şubesine gidebilir, 0850 222 92 62 nolu emekli hattını arayabilir ya da internet şubesine giriş yaparak promosyon sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.