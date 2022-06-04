Halkbank Duyurdu: Yeni Kredi Fırsatı 12 Faizsiz 60 Aya Kadar Vade İle Geliyor

Halkbank yeni bir açıklama yaparak uygun kredi fırsatlarını hayata geçirdi. Bu destek paketinden yararlanacak müşteriler ayrıca EFT/havale işlemlerine ve ticari kredi kartlarına 1 yıl ücretsiz erişim hakkı kazanır. İş kurmak isteyen girişimcilere yönelik Teknokent destek paketinin detayları ve paket kapsamındaki diğer destekler açıklandı. Halkbank'tan son dakika açıklaması...

Halkbank, teknolojik gelişmeyi hızlandırmak, bu doğrultuda Ar-Ge harcamalarını artırmak ve teknoloji yoğun istihdam yaratmak için teknoloji geliştirme bölgeleri ile anlaşmalar yapmaktadır.

Teknokent Paketi Hayata Geçiriliyor!

Bu anlaşmalar çerçevesinde, teknoloji parkında faaliyet gösteren start-up şirketlerin desteklenmesini amaçlayan Halkbank Teknokent Destek Paketi hayata geçirilmiştir. Bu destek paketinden bilim parkı veya bilim parkında iş yapan veya kendi işyeri olmayan ancak kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilir.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe ilk kez kadın kooperatiflerine özel bir destek programı tasarladıklarını belirterek, "Program kapsamında Türkiye'de kadın kooperatiflerinin istihdamını ve ticari kullanımını desteklemeyi hedefliyoruz. Makine, teçhizat araba alımıdır. Bunun için en fazla 6 ay anapara ödenmez ve toplam vade 60 aya kadardır.500.000 TL'ye kadar destek sağlıyoruz.

Gaziantep'te düzenlenen "Halkbank Üreten Kadın Konferansı’nda konuşan Arslan, Türkiye'nin eğitim, sanayi ve ticarette önde gelen şehirlerinden biri olan Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cüzi Fiyata Müşterilere Paket Sunuluyor!

Halkbank, Teknokent Girişimci Kredisi'nin yanı sıra müşterilerine Paraf İşletme Kredi Kartları, İşletme Kredili Mevduat Hesapları ve Teminat Mektuplarını da uygun koşullarda sunmaktadır. Program kapsamında girişimciler 750 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor. Girişimciler bu finansal desteği kullanmakta; özellikle Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımı, personel maaş ödemeleri ve kira ödemeleri başta olmak üzere projelerde ilerlerken ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilmektedir. Kredinin vadesi 60 aya kadar, anapara ödemesiz süresi ise 12 aya kadardır.

60 Ay Vade İmkânı

Program kapsamında girişimciler 750 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor. Girişimciler bu finansal desteği kullanmakta; özellikle Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımı, personel maaş ödemeleri ve kira ödemeleri başta olmak üzere projelerde ilerlerken ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilmektedir. Kredinin vadesi 60 aya kadar, anapara ödemesiz süresi ise 12 aya kadardır.

Bu anlaşmalar çerçevesinde, teknoloji parkında faaliyet gösteren start-up şirketlerin desteklenmesini amaçlayan Halkbank Teknokent Destek Paketi hayata geçirilmiştir. Bu destek paketinden bilim parkı veya bilim parkında iş yapan veya kendi işyeri olmayan ancak kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilir. Halkbank, Teknokent Girişimci Kredisi'nin yanı sıra müşterilerine Paraf İşletme Kredi Kartları, İşletme Kredili Mevduat Hesapları ve Teminat Mektuplarını da uygun koşullarda sunmaktadır.

Diğer Destekler Neler?

Teknokent destek paketinden yararlanan girişimcilere internet veya mobil şube üzerinden EFT/havale işlemleri ve işletme kredi kartları için 1 yıl, POS ile 6 ay ücretsiz. Özellikle girişimciler için uygun olan www.halkbankkobi.com.tr, vergilendirmeden dış ticarete, KOBİ fırsat ve faaliyetlerine, girişimcilikten iş ve borç hukukuna kadar pek çok konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti ve www.halkbankkobigelisim.com eğitim videoları ve konulu makalelere ulaşabilirsiniz.

Teknokent destek paketinden yararlanan girişimcilere internet veya mobil şube üzerinden EFT/havale işlemleri ve işletme kredi kartları için 1 yıl, POS ile 6 ay ücretsiz. Özellikle girişimciler için uygun olan www.halkbankkobi.com.tr, vergilendirmeden dış ticarete, KOBİ fırsat ve faaliyetlerine, girişimcilikten iş ve borç hukukuna kadar pek çok konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.