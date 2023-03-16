Halkbank bankamatik kartı kullanmanız durumunda ödeme verecek: 78000 TL'ye kadar belgesiz alın!

78000 TL'ye kadar belgesiz alın! Halkbank bankamatik kartı kullanmanız durumunda ödeme verecek. Banka kendi internet sitesinde ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurularda bulundu! Nakit para başvurusu veya kredi işlemleri için şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabilecek. Ve kredi başvurusu kabul olanların hesaplarına ödemeleri anında yatacak…

İhtiyaç kredisi başvurusu

Kredi ihtiyacı olan müşterilerine anında ihtiyaç kredisi! Halkbankası yapmış olduğu kampanya dâhilinde şartları taşıyan müşterilerinin kredi başvurusunun beş dakika içinde gerçekleşerek hesaplarına para aktarımının anında sağlanacağını bildirdi. Ayrıca hafta sonu da kredi işleminden yararlanılabilecek…

Bankanın yapmış olduğu kampanya emekli vatandaşları da kapsamaktadır. Kendi bankasında emekli maaşı olan vatandaşların devlet destekli ve faiz oranı düşük olarak bu imkândan yararlanma şansı bulunuyor. Ödemeleri ise 3 gün içerisinde gerçekleşiyor. Başvuruda bulunmak isteyenler online olarak başvurusunu tamamlayabilir 78.000 TL ‘ye kadar kredi imkanından yararlanabilir.

Halkbank, hesabı olan vatandaşlarına ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere müjdeli haberler verdi. Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli 78000 TL ödeme alabilecekler. Bu kredilerden faydalanacak olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi ödemelerini en düşük faiz oranları ile gerçekleştirebilecekler.

Devlet Destekli Kredi Kampanyası

Halkbank, devlet destekli bir kredi kampanyası başlatarak, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi veriyor. Bu kampanya kapsamında, özellikle bireysel müşterilere, emekli olmaları durumunda ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda kredi ödemeleri verilmesi için talimat gelmiştir.

Halkbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olmaları durumunda, Halkbank mobil uygulamasını kullanabilirler. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, kredi şartlarına uygun oldukları takdirde aynı gün içinde ödeme alabilirler.

Halkbank Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler. İnternet şifresi veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak şifre oluşturabilirler.

Banka müşterisi olmayan vatandaşlar da Halkbank şubelerine giderek veya bankanın internet sitesine girerek kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları ihtiyaç kredileri için uygun oldukları takdirde aynı gün içinde onaylanan kredileri hesaplarına yatırılarak kullanabilirler.

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