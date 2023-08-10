Halkbank, emekli müşterilerini sevindirecek özel bir kampanya başlattı. Özellikle emeklilerin ilgi odağı olan bu kampanya, Parafpara kazanç fırsatı sunuyor. Emeklilere yönelik olarak tasarlanan bu kampanya, finansal anlamda ek bir gelir elde etme imkanı sunarken, özellikle Paraf kredi kartı sahiplerini sevindirecek ayrıcalıklarla dolu.

Emeklilere Özel Kazanç Fırsatı

Halkbank'ın hazırladığı kampanya ile emeklilere özel toplamda 3.000 TL Parafpara hediye ediliyor. Bu kampanya, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını Halkbank'tan alan veya bu tarihten sonra emekli maaşı alacak olan müşterilere yönelik olarak başlatıldı. Kampanya kapsamında, 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Paraf veya Parafly kredi kartları ile yapılacak 5.000 TL üzeri alışverişlerde 500 TL Parafpara hediye kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanya Detayları

Bu özel kampanya ile emekli müşteriler, Parafpara kazancını maksimum 3.000 TL'ye kadar artırabilirler. Kampanyaya katılmak isteyen emekli müşteriler, ilk emekli maaşını Halkbank'tan almak veya bankada hesap açmak koşuluyla kampanyadan faydalanabilirler. Kampanyaya katılmak isteyenler, Paraf mobil uygulamasının özel alanından veya SMS yoluyla kayıt yaparak kampanyaya dahil olabilirler.

Kampanya süresince Paraf veya Parafly kredi kartlarıyla gerçekleştirilen 5.000 TL üzeri alışverişlerde 500 TL Parafpara hediye edilecektir. Emekli müşteriler, kampanya boyunca Parafpara kazancını en fazla 3.000 TL'ye kadar artırabilirler.

Kampanya Katılımı ve Detayları

Kampanya katılımı için emekli müşterilerin Paraf kredi kartı sahibi olmaları gerekmektedir. Kampanyaya katılmak isteyenler, Paraf Debit, Halkkart, Genç Paraf, Paraf Esnaf ve Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ile Paraf Business kartlarının kampanyaya dahil olmadığını unutmamalıdırlar.

Kampanya boyunca Parafpara kazançları işlemlerin tamamlandığı gün sonu işlemi ile bir sonraki gün bankacılık sistemine yansıtılmaktadır. İşlemlerin iptali veya iadesi durumunda kampanya kazançları geçerli olmayacaktır. Vergi yükümlülükleri ve yapılandırılmış vergi borçları da kampanya kapsamında değildir.