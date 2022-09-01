Halkbank banka ATM'si üzerinden emekli maaşı alanlara 12000 TL ödeme veriyor! Banka müdürü açıkladı

Halkbank yeni bir duyuru yaptı ve bu duyuru sadece emekliye verildi. Emekli maaşını kendi bankasından alan kişiler için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5 dakika içinde sonuç alabileceklerdir. Kredi notuna göre işlem yapacak olan bu banka Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişileri bankadan nakit vermekte oldukça bonkör davranıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yaparak kredi almak isteyenlere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Halkbank emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere kredi notuna göre işlem yaparak kredi imkanı sağlıyor ve bu kredilerde de şartlara uygun olarak nakit kullanma imkanı sağlıyor.

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan kişiler, başvuru yapmak için banka şubelerine gidecek zamanı yoksa bankadan uzaktan başvuru yapabileceği kampanya hazırlandı. 12.000 TL kredi için başvuru yapmak isteyenlere banka 3 ay ertelemeli olarak krediyi internet bankacılığı uygulaması üzerinden vermektedir. 12 ay vadeye kadar kredi alacak kişiler için yapılacak bu başvurularda kredi notuna göre işlem yapılması için ayrıca bankadan hesabınızın olması gerekmektedir. Kredi notunuz düşük ise banka şubelerinden kredi alabilirsiniz.

Halkbank emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 12 bin TL haricinde de krediler vermektedir. Banka şubelerinden ve banka şubelerine gitmeden kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle krediler yüksek limitli verilmektedir. HAlkbank haricinde emekli maaşını diğer kamu bankalarından alan kişilerde başvurularını yaparak bu bankalardan destekli krediler kullanmaktadırlar. Kredi notu düşük olan kişiler Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden almış oldukları emekli maaşı ile de bu bankaların yaptıkları kampanyalardan faydalanacaklardır.