Halkbank ATM Üzerinden ve Bankamatik Kartına Yatıracağı Limitleri Belli Etti!

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında Halkbank üzerinden ATM ve bankamatik kartı aracılığıyla de şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza getirebileceksiniz.

Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kredi şartları açıklandı. Kredi kullanacak olan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda maaş, taşıma karşılandı. Krediler alınmaktadır. Halkbank Emekli Kredisi kampanyasına katılabilmeniz için bu bankadan maaş almanız ve maaş müşterisi olmanız durumunda düşük faiz oranları ile yüksek limitli krediler kullanabiliyorsunuz.

Banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek kendi hesaplarına para ödemesi yapabilir ve bu yapmış oldukları para ödemesiyle birlikte Atm veya Bankamatik üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz başvuru ile birlikte kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden kendi banka hesaplarına en düşük ve masrafsız, kredilerden alabiliyor. Halkbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru yöntemleri hakkında bilgiler alabilir, kredi kampanyasına nasıl başvuru yapabileceğiniz hakkında da buradan bilgilere kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.