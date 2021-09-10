Halkbank 0.49 Faizlerle Kredi Verecek mi? Bankadan Kredi Açıklaması ve Başvuru İmkanı Geldi

Halkbank üzerinden 0.49 faiz oranları ile kredi almak isteyenlere yeni bir haber var. Banka bu krediler için çalışmalarını sürdürürken, şu an için acil ihtiyacı olan kişilere düşük faizlerle kredi verileceğini duyurdu. Özellikle kamu bankalarının yapmış olduğu bu kampanya da banka şartlarına uygun olacak olan kişilere, yakın zamanda 0.49 faizle kredi verilecek. Bu krediler henüz başlamadı. Bu sebepten ötürü de banka müşterilerini mağdur etmemek için yeni kredi paketleri hazırladı. Sizlerde düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

HalkbanK'tan kredi açıklaması...

Halkbank üzerinden yapılan açıklama sonrasında banka kredi onayı alacak olan kişilerden bazı şartlara uygun olmasını isteyecek. Öncelikli olarak eğer 0.49 faizli kredi devlet tarafından onaylanır ve resmi gazetede yayınlanırsa, banka bu kredilerde sadece borç kapatma için destek verecek. 100.000 TL'ye kadar olan banka borçlarınızı bu kredi ile kapatabileceksiniz. Halkbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, uygun faizlerle de kredilerini hemen alabileceklerdir. Banka üzerinden kredi onayı alabilmeniz için TC vatandaşı olmanız gerekiyor. Ayrıca emekli olan kişilerin bu bankadan emekli maaşı alması şartı vardır. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız, bankaların yaptığı tüm son dakika kampanyalarına katılmak için en az 6 aydır sigortanızın yatmış olması gerekmektedir. Banka kredi sicili temiz olan ve bu şartlara uygun olan kişiler, halkbank üzerinden kredi başvurusu yapabilir...

Başvurular nasıl yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Ama eğer yüksek limitli ihtiyaç kredisi, borç kapatma kredisi veya ipotekli kredi almak istiyorsanız, banka sizlere şubelerden yardımcı olacaktır. Hazırlanan yeni kampanya olan 0.49 faizli kredilerde ise banka kendi internet sitesi üzerinden açacağı sayfadan başvurular alacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilere, uygun faizlerle kredi verilecektir. Sizlerde bu şekilde Halkbank üzerinden kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, güncel faiz oranlarını öğrenebilir, bankanın resmi internet sitesinden de kredi başvurusu yapabilir. Ayrıca banka kredi sonucu uygun olan kişilere, kredi kartı ve KMH hesabı da açarak acil para ihtiyaçlarınızda kullanacağınız limitler belirleyecektir.