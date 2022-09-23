Halk Bankası, Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası'ndan Duyuru! Silinme Olmayacak

Yıl sonuna yaklaşık 100 gün kalmışken bankalardan müşterilerine uyarı geldi. Hemen hemen herkesin kredi kartı sahibi olduğu ve onunla alışveriş yaptığı bugünlerde yıl sonuna yaklaşırken en merak edilen konulardan birisi de kartlarda biriken chip para ve para puanlar. Eğer bu yıl içinde kullanılmazlarsa bu paraların silinip silinmeyeceği herkes tarafından merak ediliyor. İşte bu konu merak edilirken İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Akbank'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Aslında bu açıklama hemen hemen bütün bankalar tarafından yapıldı.

Para Puanlar Silinmeyecek

Bu yıl yapılan yeni açıklamaya göre müşterilerin kredi kartlarında biriktirdikleri para puan ve chip paralar yeni yılla birlikte silinmeyecek. Eğer biriken puanlar belli bir süre ile kısıtlı bir kampanyadan kazanılmamışsa yıl sonu geliyor diye telaş etmeye gerek yok. Çünkü isteyen herkes parasını ya da biriken puanını istediği zaman kullanılabilecek. Bu açıklama ile birlikte kredi kartı ile alışveriş yapan ve alışveriş sonunda puanlarını biriktirmek isteyenler de rahatladı. Çünkü yıl sonuna kadar puanlarını harcamak zorunda kalmayacaklar. Bu soru her senenin sonunda kafa karıştırıyordu. Ancak bu sene itibariyle hemen hemen mevcut bütün bankalar bu konuda böyle bir karar aldı ve yıl sonunda hiç bir puanı silmemeye karar verdi.

Puanla Alışveriş Dönemi

Konunun çok merak edilmesinin bir nedeni de bugün herkesin para puan ya da chip para biriktirmesidir. Çünkü hemen herkes artık alışverişini kredi kartıyla yapıyor. Yapılan alışverişin sonucunda kazanılan puanların birikmesiyle de yeniden alışveriş yapılabiliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen kredi kartı sahipleri kartlarında biriken para puanlarını gelecek sene itibariyle de kullanılabilecek. Sadece dikkat edilmesi gereken tek bir konu var. O da bazı puanların belli bir kampanya ile kazanılmış olması ve bu kampanyaların bazen belirli bir süre vermiş olmalarıdır. Eğer bu şekilde belirli bir vakte kadar harcanması gereken para puan ya da chip para durumu yoksa kartlarda biriken paralara ve puanlara hiç bir şey olmayacak ve 2023'te de kullanılabilecekler.