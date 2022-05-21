Hakim Dizisine 2 Oyuncu Dahil Oluyor

ATV ekranlarında büyük iddialar ile yayın hayatına başlayan Hakim isimli televizyon dizisi projesi beklenen reyting oranlarına ulaşamamış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizi uyarlama olarak Türk televizyonlarında yayın hayatına devam ediyor. Projenin hikayesi her ne kadar ilgi çekici olsa da Atv'nin verdiği destek bile dizinin ilerlemesini sağlayamadı. Projenin reyting oranlarını arttıramaması durumunda ilerleyen süreçlerde Hakim dizisi için durumların değişebileceği şeklinde yorumlar yapıldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hakim dizisine karşı umutların tükenmediği belirtildi ve seyirci kitlesi dizinin bu durumun üstesinden gelebileceğini düşündü. Oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin performansıyla takdir toplayan Hakim dizisi güçlü hikayesi ve sadık bir izleyici grubu ile yoluna devam ediyor. Pazartesi akşamlarında yayınlanan dizi bu defa oyuncu kadrosuna eklenecek olan ünlü isimler ile adından söz ettirdi. ATV ise henüz diziden vazgeçmeye niyetli değil ve diziden umutlu. Başrollerinde Ebru Özkan, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel gibi çok iddialı ve usta isimlerin bulunduğu dizinin kadrosu büyümeye başladı ve diziye yeni katılacak olan isimler merak edildi.

Projenin orijinali karşısında Hakim dizisinin çok fazla dikkat çekmemesi her ne kadar yapımcıyı üzen bir durum olsa da sosyal medyada dizinin beğenildiğine dair yorumlar yapılıyor. Hikayenin yavaş bir şekilde akması ve bölüm süresinin uzunluğu ise dizi hakkında eleştirilen konular arasında yer alıyor.

Projeye dahil olacak olan iki ünlü oyuncu ise Macit Koper ve Ecem Karavus olarak açıklandı. İki ünlü oyuncu hikayeyi hareketlendirmek adına diziye katılacak ve performans sergileyecek. Son olarak Baba dizisinde rol alan Macit Koper bu defa Hakim dizisinde hayranları karşısına çıkacak. Ecem Karavus ise son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alarak Yeşim karakterine hayat vermişti.