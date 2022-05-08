Hakim Dizisi Ayrılık ile Sarsıldı

Hakim isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve uzun zaman boyunca üzerinde çalışılmıştı. Büyük iddialar ile televizyon ekranlarında yer alan Hakim dizisi yayın hayatına başladıktan sonra ise izlenme oranlarında hayal kırıklığına uğratmış ve beklentileri karşılayamamıştı. Proje ABD'de yayınlandığı dönemde hafızalara kazınmış ve çok konuşulmuştu. Uyarlama olarak ekranlara getirilen Hakim Türkiye'de ise beklenen ilgi ile karşılanmadı ve oldukça düşük sonuçlar elde etti.

Dizinin 4 bölümü yayınlanırken kadroda yer alan birbirinden usta oyuncular da sergiledikleri performanslar ile dikkat çekmişlerdi. Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan isimleri bir araya getirmek oldukça zor olurken performansları ile ilgi çeken ekip beğeni toplamıştı. Oyuncuları ve hikayesi ile oldukça iddialı olan Hakim dizisi beklenen etkiyi gösteremedi ve seyirciyi yakalamayı başaramadı. Bu durum da proje için üzücü bir durum olarak yorumlanırken kanal, Hakim dizisi sebebi ile hayal kırıklığına uğradı.

Yapılan tanıtımlar ile dizi ilgileri üzerine toplamıştı fakat dizi izlenme oranlarında ise hak ettiği ilgi ile karşılaşmamıştı. Oyuncuların başarılı performansları ve heyecanlı sahneleri ile beğeni toplayan dizi bu defa bir ayrılık ile sarsıldı. Ebru Özkan, Hasibe Eren, Erdal Özyağcılar, Burcu Kara, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Seda Akman'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı projede kaza sonucunda birini öldüren oğlunu kurtarmaya çalışan bir hakimin başına gelenler dizide anlatılıyor.

5. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara getirilecek olan dizinin tanıtımı çok heyecanlı sahneleri izleyici karşısına çıkarttı. DSizinin yeni bölümünde aksiyonun öne çıkacağı görülürken gerçeklerin de yavaş yavaş ortaya çıkacağı tahmin edildi. Diğer taraftan projede beklenmeyen bir ayrılığın da söz konusu olduğu öğrenildi ve dizinin yönetmeni olan Süleyman Mert Özdemir'in projeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Yönetmen Süleyman Mert Özdemir'in yerine kimin geleceği hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı fakat konu hakkında detaylar ise merak ediliyor.