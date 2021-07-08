Haiti’de Ölümcül Silahlı Çatışma Başladı

Polis şefi Léon Charles, dört şüphelinin öldürüldüğünü ve ikisinin gözaltına alındığını, ancak bazılarının hala kaçak olduğunu ve bir insan avının devam ettiğini söyledi.

Polis şefi, "Öldürülecekler veya yakalanacaklar" dedi.

53 yaşındaki Moïse, saldırganlar Çarşamba günü erken saatlerde evlerini bastığında ölümcül bir şekilde vuruldu ve karısı yaralandı.

Polis şefi Charles, polis memurları iddia edilen suikastçılarla yüzleşirken dramatik sahneler anlattı.

Bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şüphelileri suç mahallinden ayrılırken yolda engelledik" dedi. "O zamandan beri onlarla savaşıyoruz."

Yetkililer, şüphelilerin iyi silahlanmış olduklarını ve o zamandan beri serbest bırakılan üç polis memurunu rehin aldıklarını söylediler.

Charles, sakinleri kendi güvenlikleri için içeride kalmaya çağırdı.

Korkunç Bir Saldırı

Başbakan vekili Claude Joseph, Haiti'yi Moïse'nin öldürülmesinden sonra "şokta" olarak nitelendirdi.

Ağır silahlı suikastçılar, Perşembe günü yerel saatle 01:00 (05:00 GMT) civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde başkanın evini bastı.

Moïse olay yerinde öldü. Yargıç Carl Henry Destin, Le Nouvelliste gazetesine verdiği demeçte, cumhurbaşkanının vücudunda 12 kurşun yarası olduğunu söyledi.

Başkanın ofisinin ve yatak odasının arandığını ve sırtında kanlar içinde yatarken bulunduğunu söyledi.

First Lady Martine Moïse, Florida'ya uçtu ve durumunun kritik ancak stabil olduğu söyleniyor.

Yetkililer, çiftin üç çocuğu Jomarlie, Jovenel Jr ve Joverlein'in "güvenli bir yerde" olduğu bildiriliyor.

Destin, Jomarlie'nin erkek kardeşinin odasında saklanarak hayatta kaldığını, iki yerel personelin saldırganlar tarafından bağlandığını söyledi.

Saldırganlar Hakkında Ne Biliniyor?

Polis şefi Charles, "paralı askerler" olarak adlandırdığı saldırganlar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve amacının ne olabileceğini söylemedi.

Joseph, "İngilizce ve İspanyolca konuşan yabancılar" olduklarını söyledi. Haiti'nin resmi dilleri Creole ve Fransızca'dır. Haiti'nin iletişim bakanı daha sonra şüpheliler arasında Haitililerin olduğunu söyledi.

Saldırıdan sonra yayınlanan video, ağır silahlı siyah giyimli adamların konutun dışında İngilizce "DEA [ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi] operasyonları, herkes yerde kalsın!" diye bağırdığını gösteriyor.

Haiti'nin ABD büyükelçisi Bocchit Edmond, saldırganların kendilerini ABD uyuşturucu ajanı kılığına soksalar da, onların gerçekten ABD ajanı olmalarına imkan olmadığına inandığını söyledi.