Hafta Sonu Okullar Açık Olacak Mı? Yanıt Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Geldi!

Sınıflarda yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim için alternatif uygulamalar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sene yapıldığı gibi eğitim faaliyetlerinin devam etmesi adına izlenen tek yol uzaktan eğitim olmadı ve yüz yüze eğitime geçiş yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında önemli açıklamalar yapmış ve koronavirüs aşılarının yaygınlaşması ile okulların kapatılmayacağını söylemişti. Eğitim kurumlarının en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar arasında bulunacağına vurguda bulunan Koca, açıklamaları ile gündemde yer almıştı. Bunun yanı sıra, bölgesel alınacak kararlarda il müdürlükleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ilçe müdürlüklerinin tam yetkili olacağı öğrenildi. Peki hafta sonu okullar açık mı olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı alternatif uygulamalar ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Okullarda genel anlamda bir kapama olmayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel durum hakkında bilgi paylaşımında da bulundu. Temas ve koronavirüsü pozitif vaka sayısı sebebi ile güncel olarak Türkiye'de 190 sınıfta eğitim-öğretime ara verildiği bilgisine ulaşıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın bölgesel alınacak kararlarda tam yetki konumda olacağı belirtildi ve önemli bilgiler vatandaş ile paylaşıldı.

Yüz yüze eğitim döneminde bir aksama yaşanmaması adına Milli Eğitim Bakanlığı alternatif modeller üzerinde durduğu ve bazı çalışmalar gerçekleştirdi uzaktan eğitimin eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması sebebiyle bu sene vaka sayılarında öngörülemeyen bir artışın yaşanması durumunda Yeni dönemde uzaktan eğitime sıcak bakılmadığı şeklinde ifadeler kullanıldı.

Pozitif vakaların önüne geçilmesi adına okullarda çeşitli planlamalar yapıldı ve Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız 3 haftalık dönem için yüz yüze eğitimin olumlu bir şekilde devam ettiğini açıklayan Fahrettin Koca, bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını da söylemişti. Aynı zamanda yaygın koronavirüs aşısı yapılmadan önce okulların en son kapanacak yerler olduğu görüşünde ısrarcı oldukları da ifade edilmişti. Hafta sonu eğitimi için henüz Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir girişimi bulunmuyor fakat ilerleyen dönemlerde bu konu gündeme gelebilir.