Hafta Sonu ne sınavı var? Pazar günü hangi sınav var?

Türkiye'de hafta sonu ne sınavı var? Bu cumartesi ve pazar günü hangi sınavlar yapılacak. milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren iki önemli sınav 4 Haziran ve 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Hafta sonu hangi sınav var?

Cumartesi günü Türkiye'de Auzef sınavı var. 4 Haziran cumartesi günü Auzef sınavı nedeniyle sabah saatlerinde trafik olabiliyor.

Pazar günü ne sınavı var?

Özellikle 5 Haziran tarihinde daha büyük bir sınav var. 5 Haziran pazar günü Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavı yapılacak. LGS 2022 sınavı 5 haziran pazar günü yapılacak.

LGS Sınavında otobüsler, metro ve metrobüs ücretsiz mi?

5 Haziran 2022 tarihinde sadece sınav belgesini gösteren kişilere ulaşım ücretsiz olacak. Türkiye'de 5 Haziran pazar günü sınavlara giriş geliş ücretsiz olacak ancak vatandaşlara ulaşım ücretli olacak.