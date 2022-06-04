Hafta Sonu ne sınavı var? Pazar günü hangi sınav var?
Hafta sonu ne sınavı var? Bu pazar günü hangi sınav yapılacak. Özellikle cumartesi ve pazar günü yapılacak sınav ne bir çok vatandaş merak ediyor. Peki bu pazar ne sınavı yapılacak?
Türkiye'de hafta sonu ne sınavı var? Bu cumartesi ve pazar günü hangi sınavlar yapılacak. milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren iki önemli sınav 4 Haziran ve 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Hafta sonu hangi sınav var?
Cumartesi günü Türkiye'de Auzef sınavı var. 4 Haziran cumartesi günü Auzef sınavı nedeniyle sabah saatlerinde trafik olabiliyor.
Pazar günü ne sınavı var?
Özellikle 5 Haziran tarihinde daha büyük bir sınav var. 5 Haziran pazar günü Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavı yapılacak. LGS 2022 sınavı 5 haziran pazar günü yapılacak.
LGS Sınavında otobüsler, metro ve metrobüs ücretsiz mi?
5 Haziran 2022 tarihinde sadece sınav belgesini gösteren kişilere ulaşım ücretsiz olacak. Türkiye'de 5 Haziran pazar günü sınavlara giriş geliş ücretsiz olacak ancak vatandaşlara ulaşım ücretli olacak.