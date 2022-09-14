Hafta Bitti! Emekliye Yine Müjde Geldi, Hesaplarınıza Ek Ödeme Olarak 9000 TL Yatacak! Cumhurbaşkanı Açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları tarafından ödenecek olan emekli ödemelerini artık bazı kamu destekli özel bankalar da destek vereceğini açıkladı. Daha önceki yapmış olduğumuz haberlerde de kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlar, maaş almış olmaları durumunda 9000 TL'ye kadar ek ödeme alabileceği haberini vermiştik.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamalarına girerek bu bankalardan, isterlerse, kredili mevduat hesabı, isterlerse de 9000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen yapabilir, onay almaları durumunda da hesaplarına ödemeler yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda daha yüksek limitlerde kredi imkanları sizler için sağlanmaktadır.

Yapılan bu kampanyaya, Garanti Bankası ve İş bankası da dahil oldu ve emekli olan vatandaşların kendi bankalarından emekli maaş almaları durumunda acil ihtiyaçlarında kullanabilecekleri 9000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Garanti Bankası ve İş bankası üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası başvurusu sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir mi, onaylanan tutar kadar krediler, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Garanti Bankası ve İş bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası veya İş bankası üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kredi kampanyası da sizler için hazırlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz bu başvurularda, kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan kişilerin emekli maaş hesaplarına artı para olarak işlem yapılarak hemen ödeme yapılmaktadır.