Hadise Sessizliğini Bozdu

Şarkıcı Hadise, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet hakkında bazı yorumlar ve iddialar ortaya atıldı. Hadise 2009 yılında katılmış olduğu Eurovision'u finallerde dördüncü olarak bitirmişti. Şarkıcı Hadise sessizliğini korurken bugün bu sessizliğini bozdu. Gözlerin çevrildiği Hadise bir süre sessizliğini koruduktan sonra bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Söz konusu ortaya atılan iddiaların ardından özellikle Twitter 'da konu ile ilgili Hadise'ye destek amaçlı gönderiler paylaşılırken, Hadise kendi Twitter hesabından 2009’da Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programında Hadise'nin 2009 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da dördüncü olduğu Eurovision yarışmasını tekrardan gündeme getirdi. Gazete yazarı Ali Eyüpoğlu, 2009’da Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise'nin sahnede giymiş olduğu kıyafet nedeniyle TRT ve hükümet yetkilileri arasında problem yaşandığını, yaşanan bu olay sonrasında Eurovision yarışmasına kadın şarkıcı gönderilmediğini iddia etti.

Hadise'den Paylaşım Geldi

Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medyada tartışmalar yaşanmaya başlandı. Söz konusu ortaya atılan iddiaların ardından özellikle Twitter 'da konu ile ilgili tartışmalar yaşanmaya başladı. İddialarla ilgili tartışmalar devam ederken, gözlerin çevrildiği Hadise bir süre sessizliğini koruduktan sonra bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hadise kendi Twitter hesabından 2009’da Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı. Ortaya atılan iddialara bu şekilde cevap veren Hadise, sosyal medya kullanıcılarından da destek aldım.

Eurovision'da Dördüncü Olmuştu

Hadise 2009 yılında katılmış olduğu Eurovision'u finallerde dördüncü olarak bitirmişti. 2009 yılında Eurovision yarışması için bir anket düzenlenmiş Hadise ve Şebnem Ferah şarkıcılar arasında ismi anketlerde öne çıkan şarkıcılar oldular. Hadise’nin 2009 yılında Eurovision’a seçilmesinin asıl nedeni ise Avrupa'da daha fazla tanınması nedeniyle Hadise'den yana tercih kullanılmıştı.