Hadise Sessizliğini Bozdu

Şarkıcı Hadise,  son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet hakkında  bazı yorumlar ve iddialar ortaya

Magazin 01.06.2021 - 12:45 01.06.2021 - 12:45 Berkay Keskin
Hadise Sessizliğini Bozdu

Şarkıcı Hadise,  son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında giydiği kıyafet hakkında  bazı yorumlar ve iddialar ortaya atıldı.  Hadise  2009 yılında katılmış olduğu Eurovision'u finallerde dördüncü olarak bitirmişti. Şarkıcı Hadise sessizliğini korurken bugün bu sessizliğini bozdu. Gözlerin çevrildiği Hadise  bir süre sessizliğini koruduktan sonra bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı.   Söz konusu ortaya atılan  iddiaların ardından özellikle Twitter 'da konu ile ilgili Hadise'ye destek amaçlı gönderiler paylaşılırken, Hadise kendi Twitter hesabından 2009’da Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu, YouTube'da yayınlanan 'Magazin Noteri' programında Hadise'nin 2009 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da dördüncü olduğu Eurovision  yarışmasını  tekrardan gündeme getirdi. Gazete yazarı Ali Eyüpoğlu, 2009’da Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise'nin sahnede giymiş olduğu kıyafet nedeniyle TRT ve hükümet yetkilileri arasında  problem  yaşandığını, yaşanan bu olay  sonrasında Eurovision yarışmasına kadın şarkıcı gönderilmediğini iddia etti.

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Hadise'den Paylaşım Geldi

Ortaya atılan iddiaların ardından  sosyal medyada tartışmalar yaşanmaya başlandı. Söz konusu ortaya atılan  iddiaların ardından özellikle Twitter 'da konu ile ilgili  tartışmalar yaşanmaya başladı. İddialarla ilgili tartışmalar devam ederken, gözlerin çevrildiği Hadise  bir süre sessizliğini koruduktan sonra bugün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hadise kendi Twitter hesabından 2009’da Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiği "Dum Tek Tek" şarkısını paylaştı.  Ortaya atılan iddialara bu şekilde cevap veren Hadise,  sosyal medya kullanıcılarından da destek aldım.

 Eurovision'da Dördüncü Olmuştu

Hadise  2009 yılında katılmış olduğu Eurovision'u finallerde dördüncü olarak bitirmişti. 2009 yılında  Eurovision yarışması için bir anket düzenlenmiş  Hadise ve Şebnem Ferah  şarkıcılar arasında  ismi anketlerde öne çıkan  şarkıcılar oldular. Hadise’nin 2009 yılında  Eurovision’a seçilmesinin asıl nedeni ise Avrupa'da daha fazla tanınması nedeniyle Hadise'den yana tercih kullanılmıştı.

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