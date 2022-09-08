Hadise ile Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu, Çift Neden Ayrıldı, Hadise Neden Ağladı?

Başarılı şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler üzücü haber ile gündemde yer aldı ve çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Son günlerde gündemde yer alan iki ünlü isim, Hadise'nin konserde gözyaşlarına boğulması ile dikkat çekmişti. Nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler bu sıralarda kötü haber ile isimlerinden söz ettirdi. Sevilen şarkıcı Hadise İzmir'de sahne aldığı sırada “Küçük Bir Yol” şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı ve bu durum da dedikoduların alevlenmesine sebep oldu.

Ün oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisinin bitmesinden kısa bir süre sonra iş İnsanı Mehmet Dinçerler ile adı aşk dedikodularına karışan ve hızlı bir şekilde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, Mehmet Dinçerler ile dünyaevine girmişti. Daha sonra Hadise hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılmış ve bu durum da ünlü şarkıcının hayranlarının heyecanlanmasını sağlamıştı. Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin evliliği hakkında ortaya çıkan son iddialar ise sevenlerini üzdü ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu, Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında ne oldu?

Sahne aldığı sırada İzmir'de “Küçük Bir Yol” şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı Hadise magazin kulislerinde bazı dedikoduların yapılmasına sebep oldu. Ünlü şarkıcının bu hareketi Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin evliliğinde sorun olduğu yönünde yorumlandı ve ikilinin boşanacakları iddia edildi.

Mehmet Dinçerler yüzük mü attı, Mehmet Dinçerler yüzük takmıyor mu, neden takmıyor?

Ünlü iş İnsanı Mehmet Dinçerler yeni mekanının açılışı sırasında sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşmış ve fotoğraflarda iş insanının eşi Hadise'nin olmayışı dikkat çekici olarak yorumlanmıştı. Bunun yanı sıra alyans konularının konuşulduğu sırada Mehmet Dinçerler’in alyansının takılı olmadığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması da dedikoduları alevlendiren bir gelişme oldu. Peki Hadise ile Mehmet Dinçerler neden küstü, sorun ne?

Magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde ciddi bir kriz yaşandığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının hayranları ikilinin evliliğine nazar değdiği yönünde yorumlar yaparken iş İnsanı Mehmet Dinçerler'in de sosyal medya hesabı üzerinden alyansını takmadan fotoğraf paylaşması da dikkat çekici olarak yorumlandı.

Son zamanlarda sergiledikleri hareketliler ve tavırlar ile Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti evliliklerinde sorun olduğu iddialarını alevlendirdi ve çiftin ayrı olduğu öne sürüldü. Diğer taraftan eşi Mehmet Dinçerler’in 23 Ağustos tarihindeki doğum gününde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmayan Hadise, daha sonra şarkı söylerken gözyaşlarına boğulmasıyla adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra 2 ünlünün bir süredir beraber görüntü vermemesi de dedikodularla evlenmesine sebep olarak gösterildi.

Mehmet Dinçerler Evlendikten Sonra İlk Kez Alyansını Çıkardı!

Geçtiğimiz gün yeni mekanının ön açılışını gerçekleştiren iş insanı Mehmet Dinçerler sosyal medya hesabı üzerinden bazı fotoğraflar paylaştı ve iş insanının ilk kez alyansını takmadığı görüldü. Objektiflere yansıyan görüntülerde Hadise ile evlendikten sonra alyansına çıkardığı öğrenilen Mehmet Dinçerler dedikoduların alevlenmesine sebep oldu.

İş insanı Mehmet Dinçerler’in alyansının takılı olmadığının görüntülenmesi ve ünlü şarkıcı Hadise'nin İzmir'de sahne aldığı sırada Küçük Bir Yol isimli şarkısını seslendirdiği anda gözyaşlarına boğulması da evlilik krizini doğrular yönde yorumlandı.