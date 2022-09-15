Hadise ile Mehmet Dinçerler Boşanıyor! “Anlaşarak Sonlandırdık”

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası ile gündemde yer alan Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinden üzücü haber geldi. Başarılı şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı üzerinden boşanacaklarına dair bir açıklama yazısı paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. Ünlü popçu Hadise, iş İnsanı Mehmet Dinçerler’den geçtiğimiz sene ocak ayında evlilik teklifi almış ve iş insanı sevgilisine “Evet” yanıtını vermişti. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra kısa süre içerisinde iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ve bu haber ile magazin gündemini sağlayan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda boşanacaklarını duyurdu.

Ocak ayında evlilik teklifi alması üzerine yaşadığı mutluluğu takipçileri ile de paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, “Evet” yanıtı verdiğini belirtmişti. Hadise tek taşını göstermeyi ihmal etmemiş ve paylaştığı fotoğrafın altına “bölümümüz şimdi başlıyor” yazısı yazmıştı. Şarkıcı sevgilisinin paylaşımının altına yorum yapan iş insanı Mehmet Dinçerler ise “Mrs. Dinçerler" şeklinde bir yorum yazmış ve çift son zamanların en çok konuşulan isimleri haline gelmişti. Daha sonra evlilik teklifi edilen yüzük hakkında da detayları öğrenilmiş ve iş insanı Mehmet Dinçerler’in şarkıcı sevgilisi Hadise'ye 3 milyon TL değerinde bir yüzük aldığı bilgisine ulaşılmıştı. Fakat bir süredir boşanma haberleri ile gündemde olan ve Hadise'nin İzmir'de sahne aldığı sırada gözyaşlarını boğulması ile dikkat çeken ünlü çift, boşanacakları yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Gelenek ve göreneklere uygun bir tören ile nişanlanan ve bu tören aile arasında yapılan Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti evlilik yolunda ilk adımı atmış ve bu haberle sevenlerini çok mutlu etmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti nikah masasına nisan ayı sonunda oturmuş ve nikah Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmişti. İkili söz konusu nikaha yalnızca 20 kişiyi davet etmiş ve nikah sırasında görüntülerin basına yansıması da engellenmişti. Evlilik haberinin basına yansımaması için büyük bir çaba sarf eden Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti yalnızca 20 kişinin davetli olduğu nikahtan görüntü alınmasına da yasak koymuştu.

Başarılı Şarkıcı Hadise, Çırağan Sarayı'nda yalnızca 20 kişinin davetli olduğu nikah sonrasında Kıbrıs'ta sahne almış ve iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlendiğini duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim Prenses isimli şarkısını söylemeden önce yıllardır bu şarkıyı söylediğini belirtmiş fakat Mehmet Dinçerler ile evlendikten sonra ilk defa seslendireceğini açıklamıştı. Eşinin kendisine kraliçeler gibi baktığını açıklayan Hadise, Kıbrıs konserinde yapmış olduğu bu açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. İş insanı Mehmet Dinçerler’e sahne aldığı sırada teşekkür ettiğini belirten ünlü şarkıcı Hadise onun kendisini çok güzel sevdiğini ve her zaman yanında olduğunu açıklamıştı.

Ünlü çift son bir haftadır ise Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alıyor ve evliliklerinde kriz yaşadıkları konu ediliyor. Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti bu üzücü haber ile gündemden düşmezken ünlü şarkıcının 3 milyon TL değerindeki olan evlilik yüzüğünü çıkarması ise dedikoduları alevlendirdi. Daha sonra iş insanı Mehmet Dinçerler de alyansını çıkararak bir fotoğraf paylaştı ve Hadise'nin hayranlarından tepki topladı. Hadise'nin İzmir'de sahne aldığı sırada “Küçük Bir Yol” isimli şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulması sebebiyle ikilinin arasının bozuk olduğu iddia edilmiş ve daha sonra iş İnsanı Mehmet Dinçerler alyanssız fotoğraf paylaşarak pek çok kötü yorumun hedefi olmuştu.