Hadi bakalım kolay gelsin! BİM market yeni kataloğunu gören poşeti alıp, kapıda kuyruk oluyor

BİM market yeni kataloğunu gören poşeti alıp, kapıda kuyruk oluyor... Hadi bakalım kolay gelsin! BİM yapacağı indirimleri her hafta katalog olarak yayınlıyor. Bu katalogları inceleyenler indirim gününde yapılacak olan fırsatları kaçırmamış oluyor.

BİM İndirimlerinin Sınırı Yok!

BİM satışa çıkardığı akla gelebilecek her üründe indirim yapıyor. Bu indirim oranları zaman zaman değişse de indirimler yapılmaya devam ediyor. Bazı ürünlerde ciddi oranda indirim yapılırken birçok üründe de Türkiye’nin en büyük indirimlerinin yapıldığını da söylemek doğru olur. BİM’de neredeyse her üründe indirim yapılıyor.

BİM’de bazı ürünlerin satılmadığı da dikkatleri çekiyor. En son yayınlana katalogda indirim yapılan kalemler arasında temizlik aletler ve elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri, mutfak araçları, tuvalet kağıtları, havlu kağıtlar gibi ürünler bulunmaktadır.

BİM indirimlerinde sınır yok! BİM satışa sunduğu her ürüne mutlaka indirim sunuyor. Bu indirimlerin belli dönemlerde oranları yükselse de indirim her şekilde yapılıyor. Bazı ürünlerde sürekli indirim olduğu görülüyor. Bu sürekli indirim yapılan kalemler arasında ıslak mendil ve çocuk bezi bulunuyor.

BİM Market Yeni Kataloğu

9 parça saklama kabı 139 TL'den raflarda yerini aldı, Heifer ışıklı kettle renk değiştiren ışıklar efektiyle 249 TL'den raflarda yerini aldı Bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz değişik bir ebatta 65 TL'den raflarda yerini aldı Bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz 75 TL'den raflarda yerini aldı Gaming çalışma masası 499 TL'den raflarda yerini aldı Proware çift akülü vidalama seti ise 399 TL'den raflarda yerini aldı Vakumlu siyah nokta temizleyici 59 TL'den raflarda yerini aldı 3 katlı çağdaş ayakkabılık 399 TL'den raflarda yerini aldı Kitaplık 299 TL'den raflarda yerini aldı Beyaz orta sehpa 249 TL'den raflarda yerini aldı Kumtel dilimli radyatör 1249 TL'den raflarda yerini aldı

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