Haberler geldi! TC kimlik numarası son hanesi çift sayı olan kişiler, 17500 TL ödeme hazır

TC kimlik numaranızı yazarak nakit alacak kişilerin başvuruları bankalar tarafından yapılacak. 17500 TL ödeme almak isteyen kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Son zamanlarda özellikle bankalardan nakit kampanyaları oldukça fazla tercih ediliyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler için bireysel müşteri olması durumunda bankalar gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunuyor. Son yapılan bu kampanya da kredi alacak kişilere yeni haber geldi. Banka politikası uygun olan kişiler kredi almak istiyorsa başvuru yapmadan önce sorgulamasını yapması gerekiyor. Kredi notunuz uygunsa hemen banka SMS kredi ve diğer tüm kredi başvuru yöntemlerini kullanarak işlem yapabileceksiniz.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi veren ve kolay onay sunan bankaların başında geliyor. Akbank üzerinden nakit almak için başvurunuzu SMS ile hemen yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyenler Kredi Tckimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atması gerekiyor. 4425 numarasına attığınız mesaj sonrasında banka hemen işlem sonucunu size mesaj ile gönderir. Nakit onay alan kişiler uygun faizlerle kredi alabilmektedirler.

Akbank ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. Banka hesabı olan kişiler bankaya gitmeden işlem yapmak istiyorsa nakit kredi için başvuru yapabilecektir. Akbank üzerinden mobil uygulama kredisi alacaksanız, banka kredi notu yüksek olması gerekmektedir. Akbank şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden de kredi alabilirsiniz.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank kredi başvurusu için yapacağınız çok basit işlemler bulunmaktadır. Qnb Finansbank TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atan kişilere hemen sonuç vermektedir. 5030 numarasına attığınız mesaj ile birlikte anında kredi hizmetinden faydalanacaksınız. Banka şartlarına uygun olan kişiler hemen işlem için mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılmaktadır.