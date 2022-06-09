Haberi Duyan O Bankaya Koşuyor! 30.000 TL Veriliyor! Türkiye'de özel bankacılık faaliyetleri açısından bakıldığında en önemli finans kuruluşları arasında yer alan ING Bank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara baktığımızda 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçenek şeklinde uygun faiz oranları ile vatandaşlara verileceği açıklandı.

Son dönemlerde Enflasyonun yükselmesi ile beraber vatandaşların para ihtiyacında artış meydana geldi. Faturalarını dahi ödemekte problem yaşayan vatandaşlara ilaç gibi haber ING Bank'tan geldi. ING Bank resmi internet sayfasını takip ederek kredinin detaylarını öğrenebilirsiniz.

ING Bank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

ING Bank şubeleri üzerinden ya da ING Bank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasından 36 aylık vade seçeneği şeklinde taksit ödeme işlemlerini gerçekleştirerek Kredi ödeme maliyetinin tamamından kurtulmaları sağlanacak.

ING Bank ₺30.000 İhtiyaç Kredisi Başvurusu Şartları Neler?

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· 18 yaşından büyük olmak,

· Kredi puanı en az 1550 olmak,

· Çekilecek kredi ile beraber ING Bank kredi kartını kullanmayı kabul etmek.

· ING Bank Turuncu hesap açtırarak vadeli ya da vadesiz mevduat sistemine dahil olmak

Bu şartları taşıyan vatandaşların 30 Haziran 2022 tarihine kadar ING Bank şubeleri ile ING Bank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirerek 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmaları mümkündür.