Güzel Günler 19. Bölüm Özeti Nedir, Neler Yaşandı?

Sımsıcak bir aile hikayesini ekranlara taşıyan Show TV dizisi Güzel Günler izleyici grubunun en sevdiği diziler arasında yer alıyor. Yapımı TMC ve yapımcılığı Erol Avcı tarafından üstlenilen dizi projesi yeni bölümleri ile Show TV ekranlarında hayranları karşısına çıkıyor. Her yeni haftada dizi hayranlarına ekran başına toplamaya devam eden Güzel Günler dizisi dün akşam 19. yeni bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Bu bölümüyle sosyal medya trendlerine girmeyi başaran Güzel Günler dizisi Twitter TT listesinde 1 saat 20 dakika boyunca yer alarak adından söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında 19. yeni bölümü ile sosyal medya trendlerine girmeyi başaran Güzel Günler dizisi hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri yazdık.

Füsun karakteri Güzel Günler dizisinin yeni bölümünde Atakan ve Altan ile ilgili olan büyük sırrı öğrendi ve öğrendiklerini Feyyaz ile paylaştı. Daha sonra sözleşmeyi evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklamaya karar veren Füsun Beyaz’a karşı duygularından emin oldu ve bu duygularını Ayşim karakterine anlattı.

Kıymet ise kimsenin küs kalmasına dayanamadı ve bugüne de babası ile tek kelime bile konuşmamış olan Eylül ile Hakim’i bir araya getirmek istedi. Tüm aile Hakim Bey ile kızlarının buluşacağı yemek için seferber olurken Atakan'ın düzenlediği rövanş maçı için de hazırlıklar yapıldı. Maç sonunda Füsun'un attığı gol ile kazanıldı ve Aleyna, Füsun ile Feyyaz'ın sevincini uzaktan izleyerek bozuldu.

Füsun'a yakın durduğu için Feyyaz'a rest çeken Aleyna ise Feyyaz'ın Füsun ile görüşmeye devam etmesi durumunda ondan ayrılacağını açıkladı. Cihangir de Selma’yı etkilemek için eline geçen tüm fırsatları değerlendirdi ve dikkatleri üzerinde topladı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 19 bölümünü geride bırakan Güzel Günler isimli dizi projesinin 20. bölüm tanıtımı ekranlarda yayınlandı ve izleyici grubunu heyecanı sürükledi.