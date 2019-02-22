Zonguldak'ta 'Tophane grubu'nun 9 üyesi adliyede (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta 'Tophane Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden, örgüt lideri B.T. ile Ş.A.,U.K. ve F.U., tutuklandı. M.Ç., E.G., S.T., B.Ö. ve F.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.