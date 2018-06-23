Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

VALİ ÇINAR: İŞÇİLERE ULAŞILDI, DURUMLARI İYİ

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, maden ocağı önünde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'ndan bilgi aldı. Ocak önünde açıklamalarda bulunan Vali Çınar, şöyle dedi:

"2 işçimize ulaşıldı. Durumları gayet iyi. TTK Genel Müdürü işinin başında takip ediyor. Birazdan işçileri çıkaracaklar. TTK'nın bu kazalarla ilgili kurtarma ekibi var. En iyi en tecrübeli ve en profesyonel ekibi. Herkes işinin başında. Bütün kurumlar burada. Allah beterinden saklasın."

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı İsa Mutlu ise işçilerle sesle iletişim sağlandığını söyleyerek, "Sağlık durumlarının iyi olduğu sesle iletişim sağlandığı haberlerini aşağıdan alıyoruz. İnşallah kısa zamanda da onların dışarı çıkarılmasını bekliyoruz. Allah bize böyle kazalar bir daha göstermesin. Aşağıda temsilci arkadaşlarımız da var. Ne kadar süreceği konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Doğa ile mücadele ediyorsunuz yer altında. En kısa sürede çıkartılırlar arkadaşlarımız inşallah. Tahkimat yapılarak son derece güvenli şekilde arkadaşlarımızı göçükten almak istiyoruz" dedi.

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