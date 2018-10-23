3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.T., T.B., ve A.G. tutuklandı, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyede (2)
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.T., T.B., ve A.G. tutuklandı, 10’u ise adli kontrol...
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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