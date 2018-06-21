SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin tümü etkinlik pişmanlık yasası hükümleri gereğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 11 asker adliyede (2)
SERBEST BIRAKILDILAR Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin tümü etkinlik pişmanlık yasası hükümleri...
SERBEST BIRAKILDILAR
YORUM EKLE