SERBEST KALDILAR
Zonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta FETÖ'den 7 kişi adliyede (2)
SERBEST KALDILAR Zonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALDILAR
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