4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı. S. Ç. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta FETÖ'den 6 şüpheli adliyede (2)
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı. S. Ç. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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