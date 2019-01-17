Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Giresun, Şanlıurfa ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2’si muvazzaf asker, 3’ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci ve örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullanıcısı 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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