Ziyaretçi ile yer değiştiren cezaevi firarisi, dağ evinde yakalandı

GİRESUN Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'kasten adam öldürme' suçundan hükümlü bulunan Cüneyt Güneş, açık görüş sırasında ziyaretçisiyle yer değiştirerek firar etti. Akşam sayımında kaçtığı ortaya çıkan Güneş, Trabzon'da, saklandığı dağ evinde yakalandı. Hükümlü Güneş'in yerine cezaevine giren akrabası da gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan Cüneyt Güneş, 12 yıldır kaldığı cezaevinde açık görüşte, kendisini ziyarete gelen akrabalarıyla görüştü. Bu sırada cezaevi görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Güneş, kendisini ziyarete gelen akrabasıyla yer değiştirerek, cezaevinden çıktı.

Açık görüşün bitmesinin ardından tutuklu ve hükümlüler koğuşlarına geri döndü. Gardiyanlar tarafından akşam sayımı sırasında Güneş'in firar ettiği anlaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer, hükümlü Güneş'in kendisini ziyarete gelen yakınıyla yer değiştirip, cezaevinden çıktığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince hükümlüyle yer değiştiren şüpheli, koğuşta gözaltına aldı. Firar eden Güneş ise Trabzon'da, saklandığı bir dağ evinde yakalandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, firarinin yakalanmasının yanı sıra olayda sorumluluğu bulunan Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta bulunan bir hükümlünün infaz kurumuna ziyaretçi olarak giren akrabaları ve arkadaşlarından birisinin, hükümlünün yerine geçerek kaçmasına sebebiyet verdiği, takip sonucu firar eden hükümlünün ve kaçmasına iştirak eden tüm şüphelilerin Trabzon ilinde yakalandıkları, konu ile ilgili firar eden hükümlü ile kaçmasına yardımcı olan şüpheliler hakkında adli soruşturma; olayda sorumluluğu bulunan Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

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