Zimmetten tutuklanan müdür: Şuur kaybı yaşadığım için ne yaptığımı hatırlamıyorum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Gündoğmuş Adliyesi Yazı İleri Müdürü ve İcra Müdür vekili olarak görev yaparken 'zimmetine para geçirmek' suçlamasıyla tutuklanan Alpaslan H., "Yoğun iş temposu nedeniyle manik depresif dönem geçirdim. Bu arada kasada açıklar çıktı. Hastalığım nedeniyle şuur kaybı yaşadığım için tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Geçen yıl aralık ayında Gündoğmuş Adliyesi Yazı İşleri Müdürü ve İcra Müdür vekili Alpaslan H., mükerrer keşif harçları ve reddiyatlar düzenlemek, maliyeye ödenmesi gereken harçlar ve damga vergisini ödemeyerek 167 bin lirayı zimmetine geçirmek suçlamasıyla açığa alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda Alpaslan H., geçen nisan ayında tutuklandı.

Hakkında iddianame hazırlanan Alpaslan H.'nin yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Alpaslan H., sanık avukatlarıyla yakınları ve hazine avukatı katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı tarafından hakkındaki iddialar anlatılan Alpaslan H., duruşmada verdiği ifadede, 2001 yılında Antalya Adliyesi'nde mesleğe başladığını ve 2002 yılında kendisinde kronik bipolar rahatsızlık ortaya çıktığını söyledi. Manik depresif rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü ve ağır ilaçlar kullandığını anlatan Alpaslan H., "Rahatsızlığımın manik ve depresyon dönemleri oluyor. Bu dönemlerde şuur kaybı yaşayabiliyorum. Bunu atlatmak için çok ağır olan ilaçları kullanıyorum" dedi.

Gündoğmuş Adliyesi'nde sadece yazı işleri müdürü ve icra müdür vekili olmadığını, bunlarla birlikte hukuk işleri müdürlüğü gibi 23 farklı görevi daha yaptığını söyleyen Alpaslan H., "Gündoğmuş Adliyesi'nde 2014 yılı mart ayında göreve başladım. 2017 yılı sonuna kadar yaptım. 2017 yılı mart, nisan aylarına kadar benim yaptığım işlemlerde herhangi bir hata ya da eksik çıkmadı. Bu aylardan sonra yoğun iş temposu nedeniyle manik depresif dönem geçirdim. Bu arada kasada açıklar çıktı. Hastalığım nedeniyle şuur kaybı yaşadığım için tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mart, nisan aylarına kadar herhangi bir sorun olmamıştı. Sonrasında yaşadığım manik depresif dönemde ilaçlarımı alamadım. Bulunduğum ilçede uzman doktor yoktu. İlaçlarımı yazdırmak için Manavgat veya Antalya'ya gitmem gerekiyordu. Ben adliyede yetkili tek kişi olduğum için izin alamadım. Bu nedenle ilaçlarımı da alamadım. Bu sürede rahatsızlığım nedeniyle hata yapmış olabilirim" diye konuştu.

Adliye personeli olarak 17 yıldır görev yaptığını anlatan Alpaslan H., rahatsızlığı nedeniyle cezaevinde çok zor günler geçirdiğini, tedavi olamadığını ayrıca 3 çocuğu bulunduğunu ve eşinin çalışmadığını belirterek, tahliyesini talep etti

Sanık avukatı da müvekkilinin bipolar rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle dönem dönem şuur kaybı yaşayabildiğini, bu nedenle rapor alınması gerektiğini belirtti. Alpaslan H.'ye görevden açığa alındığı ilk dönemde "60 bin lira kamu zararı var" denildiğini, müvekkilinin bunu bankadan kredi çekerek kapattığını anlatan avukat, nisan ayında yapılan değerlendirmede ise bu zararın 167 bin lira olduğu iddiasıyla Alpaslan H.'nin tutuklandığını söyledi.

Verilen aranın ardından Alpaslan H.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığa İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hastalığıyla ilgili rapor alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.