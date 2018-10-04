Zimmetine 4,5 milyon lira geçiren bankacıya 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM'da, çalıştığı bankanın 28 ATM cihazına eksik para yatırarak zimmetine 4 milyon 484 bin 418 TL geçiren ve makinelerde para bittiği anlarda da uyarıyı engellemek için kart okuyucusuna müdahale ettiği belirlenen Ahmet Eslek, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte tahliye edilen Eslek, bahis oyununda kaybettiği 50 bin lirayı tekrar biriktirmek için ATM'lere eksik para yatırdığını itiraf etti.

Erzurum'da bir bankanın yetkilileri, avukatları aracılığıyla 21 Nisan 2017'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvurarak, bankanın Erzurum Nakit Yönetimi Merkezi'nde 5 yıldır çalışan Ahmet Eslek'in sorumlu olduğu ATM'lere eksik para yatırıp zimmetine para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; 28 ATM'nin ikmal ve boşaltma işlemlerinden sorumlu olan Eslek'in, zimmetine toplam 4 milyon 484 bin 418 TL geçirdiği tespit edildi. Ahmet Eslek'in, ATM'lerde nakit paranın bittiğini belirten uyarıyı engellemek için de kart okuyucusuna müdahale ettiği ve nakit para bitmeye yakın ATM'lerden para çekilmesini önlediği ortaya çıktı. Eslek'in, ayrıca, 2 yıldır kurumca onaylanan yıllık izinlerini de kullanmadığı belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Eslek, savcılıkta alınan savunmasında, suçlamaları kabul etti. Eslek, "Bahis oyununda, biriktirdiğim 50 bin lira paramı kaybetmem nedeniyle 2015 yılı başlarından itibaren ATM'lerden, eksik para yatırmak suretiyle para almaya başladım. Her bir seferde 10 ya da 15 bin lira olarak parayı aldım. Toplam ne kadar aldığımı bilmiyorum. Ancak 2 ya da 2,5 milyon lira kadar almış olabilirim" dedi. Şüpheli, 24 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYE

Şüpheli Ahmet Eslek hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet' suçundan dava açıldı. Bugün görülen 8'inci celsede, tutuklu sanık Eslek ve avukatı ile banka avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı Zinnur Kara, müvekkilinin samimi ikrarda bulunduğunu söyledi. Avukat Kara, şöyle dedi:

"Müvekkilim bu parayı ödeyebilecek konumdadır. Ailesinin gayrimenkulleri vardır. Banka ile ödeme yaparak anlaşma cihetine de gidilebilecektir. Ama tutuklu olduğu için bunların hiçbiri yapılamamaktadır. Aslen zararın tazmini için sanığın tahliye edilmesi gerekir. Katılan banka zarar miktarı konusunda da iddiasını doğrulayıcı herhangi bir sübut vasıtası da ortaya koyamamıştır. Gelinen aşama itibarıyla, öncelikle hukuki vasıflandırmanın 'eylemin basit haliyle gerçekleştiğinin kabulü' ile bununla beraber sanık hakkında asgari ceza tayinine ve takdiri lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını, hâlihazırda Meclis'te hazır olan af tasarısının bu eylemi de kapsadığını, sanığın yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu olduğu ve kişisel, ailevi açıdan oldukça zor duruma girdiğini, tüm bunlar dışında gelinen aşamaya rağmen halen ödeme gayreti içerisinde bulunduğu dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."

Son sözü sorulan Ahmet Eslek ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/1 Maddesi uyarınca 'zimmet' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet suçun zincirleme işlenmesini dikkate alarak cezayı 1/4 oranında arttırıp 7 yıl 6 aya çıkardı. Ahmet Eslek'in suçunu kabul etmesini ve duruşmadaki tutumunu dikkate alan heyet, 'iyi hâl' indirimi uygulayarak sanığı 6 yıl 3 ay hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankanın uğradığı 4 milyon 484 bin 418 liralık zararın karşılanmasını da isteyen mahkeme heyeti, Ahmet Eslek'i hükümle birlikte tahliye etti.

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