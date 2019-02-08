Zihinsel engelli Özge'den 3 gündür haber alınamıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'den (19) 3 gün önce pastaneye gitmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Özge, her yerde aranırken, anne Neslihan Nardemir, kızını gören olursa polise haber vermesini istedi.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'i, salı günü, annesi Neslihan Nardemir iş yerine bıraktı. Bir süre sonra marketten karşıdaki pastaneye gitmek üzere ayrılan Özge Nardemir, bir daha dönmedi. Nardemir'in mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Markete gelen Neslihan Nardemir, kızına cep telefonundan ulaşılamaması üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, Özge Nardemir'in bulunması için çalışma başlattı. 3 gündür aranan Özge'nin büyük üzüntü yaşayan annesi Neslihan Nardemir, kızını gören olursa polise haber vermesini istedi.



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