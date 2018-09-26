Zeytinlik alanda yangın çıktı

Yenipazar'ın Dereköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter havadan, 3 yangın söndürme arazözü, 2 tanker 3 belediye arazözü, 4 orman muhafaza memuru, 20 orman yangın söndürme işçisi ve 30 personel ise karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, yangında 10 dönüm zeytinlik alanın yanarak zarar gördüğünü söyledi.
FOTOĞRAFLI