Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 157 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 bin 157 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK tarafından yurt içi ve yurt dışına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 4'ü 'sözde' lider kadroda olmak üzere 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp, terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi. TSK'nın terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan bilgilendirmede; 07- 13 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

2 ŞEHİT, 10 YARALI

Yurt içi ve Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 10 askerin de yaralandığı vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda 1'i 'sözde' lider kadroda olmak üzere yurt içinde 27 ve yurt dışında 40 olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirilmiş. 31 piyade tüfeği, 1 güdümlü hava savunma füzesi, 2 keskin nişancı tüfeği, 1 tanksavar silahı, 3 makineli tüfek, 4 roketatar, 2 tabanca olmak üzere toplam 44 silah ele geçirilmiş; 84 EYP tespit edilerek imha edilmiş; Teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. İki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

TERÖRİSTLERİN HAREKET KABİLİYETİ KISITLANDI

Etkili hudut denetimi ile finans kaynaklarına darbe vurulan terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin de kısıtlandığına değinilen TSK bilgilendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 393 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 895 litre kaçak akaryakıt, 61 kilo 400 gram eroin, 71 kilo 400 gram uyuşturucu, 17 bin 405 paket kaçak sigara, bin 40 kaçak küçükbaş hayvan, 2 kaçak büyükbaş hayvan ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir."

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Açıklamada; Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi olan Azez-Cerablus hattında terör örgütlerinin Menbiç'ten doğu ve batıya yönelik taciz ve saldırılarına anında karşılık verildiği belirtildi. TSK bilgilendirmesinde, bölgede normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı da belirtilerek şöyle denildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK bilgilendirmesinde, 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapılan Suriye’nin İdlib kentinde gözlem noktalarının tesisine devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde 4 Numaralı Gözlem Noktası, 03 Nisan 2018 tarihinde 12 Numaralı Gözlem Noktası, 07 Nisan 2018 tarihinde ise 9 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatıldığı hatırlatıldı. Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir."

52 ŞEHİT, 332 YARALI

Harekâtta bugüne kadar teröristlerle girilen çatışma ve saldırılarda 52 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, bölgede patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 157 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 232 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 107 mayın ve 781 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir."

Bilgilendirmede ayrıca, TSK'nın milli birlik ve bölünmez bütünlüğü hedef alan terör örgütleriyle mücadelesini yurt içi ve dışında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceği de belirtildi.

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