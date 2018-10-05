'Zarife', MİT ve polisin operasyonuyla Mersin'de yakaladı

MERSİN, ()- MERSİN'de, Belçika'da terör örgütü PKK tarafından Türkiye aleyhine düzenlenen sokak gösterilerini organize ettiği öne sürülen 'Zarife' kod adlı zanlı Zerif Y., MİT ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y.'nin (44) Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen istihbarat ekipleri, Zerif Y.’nin Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir eve gittiğini belirledi. Adresin tespit eden MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Zerif Y., Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulandı. Zerif Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi. Zerif Y., mahkemede silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgüt içerisinde 'Zarife' ismini kullanan Zerif Y.'nin, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri haksız göstermek ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi. Zerif Y.’nin ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.



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