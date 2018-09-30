Yunanistan, kaçakları soyarak geri gönderdi

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polisin, üzerlerindeki kıyafetleri alarak geri gönderdiği öne sürülen 13 kaçak yakalandı. Birinin ayağı kırık olan kaçaklar, Yunan polisinin kendilerini dövdüğünü ve kıyafetlerini aldıklarını iddia etti.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen biri ayağı kırık 13 kaçağın bir çoğunun yarı çıplak halde bulundu. Sağlık kontrolünün ardından kaçaklardan işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni elbiseler verilen kaçaklar Yunanistan polisin kendisini dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri aldıktan sonra botla Türkiye tarafından gönderdiğini öne sürdü.

Önceki günde çoğunluğu Pakistanlı ve aralarında kadınla çocuklarında bulunduğu 80 kaçak 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmişti.



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