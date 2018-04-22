Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK üyesi gözaltına alındı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 'terör örgütü PKK üyesi' Diyar A. (22), hudut askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Saçlımüsellim köyünde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin terör örgütü PKK'ya üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından sabıkası bulunan Diyar A. olduğu belirlendi. Sınır karakolunda ifadesi alınan Diyar A., adli işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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