ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık...
ADLİ KONTROLLE SERBEST
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