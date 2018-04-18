Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST ​Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık...

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

​Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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