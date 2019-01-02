Yumruk yedikten bir gün sonra öldü

Tayfur KARA/SAMSUN, ()- SAMSUN’da, birlikte eğlenmeye gittiği Adem Gül (42) tarafından aralarında çıkan tartışma sırasında yumruklanan Nurettin Çınar (77) bayıldı. Bir gün sonra rahatsızlanınca gittiği hastanede kafatasında çatlak olduğu belirlenen Çınar, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Adem Gül, ölüme neden olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde, 27 Aralık'ta meydana geldi. Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar ile birlikte Atakum’da bulunan bir eğlence merkezine gitti. Adem Gül, sahnedeki sanatçıdan istek türkü okumasını istedi. İddiaya göre, sanatçı ile Adem Gül arasında tartışma çıktı. Eğlence merkezi çalışanları Gül'ü dışarı çıkardı. Bir süre sonra dışarı çıkan Nurettin Çınar ile Adem Gül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gül, Çınar'ın yüzüne yumruk attı. Gül olay yerinden uzaklaşırken, aldığı darbe ile bayılarak yere yığılan Çınar ise bir süre sonra kendine geldi. Bir gün sonra başındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Nurettin Çınar'ın kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Çınar, gittiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fenalaştı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Adem Gül, yumruk attığı arkadaşının ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklandı. Adem Gül'ün arkadaşı Nurettin Çınar'a attığı yumruk güvenlik kameralarına yansıdı.

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