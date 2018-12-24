Yüksek gerilim hattında korkutan patlama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, arıza yapan yüksek gerilim hattına bağlı tellerin alev almasıyla meydana gelen patlama, bir kişinin cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattında meydana geldi. İddiaya göre, yüksek gerilim hattındaki parçanın arıza yapması sonucu, hatta bağlı teller alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler hatta patlamaya neden olurken, sesler çevrede paniğe yol açtı. Korkutan olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, patlama anları ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın yaşandığı yüksek gerilim hattındaki arızayı onardı.

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