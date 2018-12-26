Yük treni, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA  Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin bir süre aracı önünde sürüklediği görüldü.  FOTOĞRAFLI

Yük treni, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA 
Niğde'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenin bir süre aracı önünde sürüklediği görüldü. 

FOTOĞRAFLI

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