YPG yöneticisinin Suriye uyruklu korumasına 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olduğu ve YPG yöneticisinin korumalığını yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Muhammed Dabdaban (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın ardından, geçen 9 Eylül'de Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'ndaki bir evin bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu 'Mihyar Serdar' kod adlı Muhammed Dabdaban gözaltına alındı. Muhammed Dabdaban'ın PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu, Suriye Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren 'Garo' 'kod adlı sözde üst düzey teröristin yakın korumalığını yaptığı belirlendi. 2016 yılında kaçak yollarla Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Kayseri'de inşaatlarda işçi olarak çalıştığı tespit edilen Muhammed Dabdaban, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Dabdaban, tutuklanarak Bünyan ilçesindeki kapalı cezaevine gönderildi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Muhammed Dabdaban ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Dabdaban, beraatini istedi. Tercüman eşliğinde ifade veren Muhammed Dabdaban, 2015 yılına kadar Suriye'nin Halep şehrinde yaşadığını belirterek, "Ülkemde çıkan savaş nedeniyle yaşam şartlarımız bozuldu. 2015 yılında yasa dışı yollarla Hatay üzerinden Türkiye'ye geldim" dedi. YPG saflarında yer aldığını bilmediğini de öne süren Dabdaban, "İşsizdim, paraya ihtiyacım vardı. Halep'te bulunan bir arkadaşım teklifte bulundu. Aylığı 115 Suriye lirasına örgütte çalışmaya başladım. Örgütte bulundum ama çatışmaya katılmadım. YPG'nin giydiği formayı giyiyordum ancak YPG arması taşımıyordum. Ebu Muhammet'in emrinde 2 ay silah taşıdım. Son aylığımı vermediği için tartıştım ve silahını iade ederek, Türkiye'ye geldim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Muhammed Dabdaban'ı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın sabit ikamet adresinin bulunmaması ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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