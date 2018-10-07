Yozgat'ta otomobiller çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Sorgun’a bağlı Mirahor köyü yakınlarında meydana geldi. Saraykent ilçesinde Sorgun yönüne giden İbrahim Demir yönetimindeki 66 AAD 008 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen Alper Şahanoğlu yönetimindeki 66 SB 274 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Alper Şahanoğlu ve yanındaki Utku Tuğra Şahanoğlu, Yiğit Kayra Şahanoğlu, Rahime Şahanoğlu ve Yağmur Sima Şahanoğlu ile diğer araç sürücüsü İbrahim Demir ve beraberindeki Abdullah Demir, yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdullah Demir ve Utku Tuğra Şahanoğlu, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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