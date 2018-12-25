Yolun karşısına geçerken motosikletin çarpmasıyla öldü

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan (88), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Orhan G., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Beri Köprü kavşağında meydana geldi. Orhan G.'nin kullandığı 02 BA 657 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Arslan'a çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Arslan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Arslan'ın cansız bedeni, hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Orhan G. ise sorgulanmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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